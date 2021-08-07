Храм небесного покровителя Воздушно-десантных войск открыли в Уссурийске

ВЛАДИВОСТОК, 7 августа. /ТАСС/. Храм пророка Божия Илии открыт на территории Уссурийского отдельного гвардейского соединения ВДВ. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ. Божественную литургию провел митрополит Приморский и Владивостокский Владимир.

"Сегодня на территории Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения состоялось торжественное мероприятие открытия храма пророка Божия Илии - небесного покровителя Воздушно-десантных войск", - говорится в сообщении.

В мероприятии участвовали председатель ДОСААФ России, бывший командующий Воздушно-десантными войсками (2003-2007 гг.) генерал-полковник Александр Колмаков, представители командования Тихоокеанского флота, администрации Уссурийского городского округа, ветераны и юнармейцы.

"Нынешнее поколение солдат и офицеров с честью и достоинством выполняют поставленные задачи, а данный храм будет придавать силу и крепость духа нашим воинам-десантникам", - сказал командир Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения гвардии полковник Александр Корнев.

Отмечается, что закладка первого камня храма состоялась 2 августа 2019 года, он возведен на добровольные пожертвования военнослужащих, частных лиц и меценатов.