Исаев назвал примером "сверхэксплутации" предложения депутата от КПРФ по рабочей неделе

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев считает идею своего коллеги от фракции КПРФ Николая Арефьева об увеличении рабочей недели очередным примером сверхэксплуатации трудящихся.

"Неудивительно слышать такие слова от коммуниста. Они всегда заявляли себя защитниками прав трудящихся, но на деле предлагали сверхэксплуатацию", - сказал Исаев журналистам в субботу.

Так, например, он напомнил о Новочеркасском расстреле рабочих в 1962 году.

По словам Исаева, восьмичасовой рабочий день и 40-часовая рабочая неделя - "важнейшее завоевание трудящихся, за которое многие заплатили своими жизнями". "Никогда российское государство, провозгласившее себя социальным в конституции, от этого завоевания не откажется", - подчеркнул Исаев.

В субботу первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев (КПРФ) в беседе с URA.RU прокомментировал идею перехода на четырехдневную рабочую неделю. По словам депутата, необходимо думать не о сокращении рабочей недели, а о ее увеличении, чтобы "вытащить страну из разрухи".