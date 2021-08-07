Астраханские власти сняли несколько ограничительных мер, введенных из-за пандемии

АСТРАХАНЬ, 7 августа. /ТАСС/. Власти Астраханской области решением оперативного штаба по региону с 8 августа снимают несколько ограничительных мер, введенных с 26 июля сроком на две недели, сообщила в субботу пресс-служба администрации главы региона.

В регионе были отменены все массовые мероприятия, закрыты торговые центры и крытые рынки (кроме продовольственных отделов), фудкорты, фитнес-залы, кинотеатры, бассейны, библиотеки.

В работе регионального оперативного штаба принял участие министр здравоохранения России Михаил Мурашко, прибывший с рабочей поездкой в регион по приглашению губернатора. Он подтвердил своевременность и необходимость введенных ранее ограничений в связи с осложнением ситуации с COVID-19 в регионе.

"Определенный эффект от введения ограничений есть. На протяжении десяти дней регион находится на одном уровне по выявляемости количества заболевших ковидом. Количество выписываемых из больниц пациентов превысило число госпитализированных. Освобождается коечный фонд. Процентная доля вакцинированного взрослого населения составила 60,1% или 27% общего числа жителей Астраханской области. Все это дает основания для снятия ряда ограничений. Такие меры поддерживает главный санитарный врач региона Людмила Носкова",- написано в сообщении.

По данным пресс-службы, с 8 августа посетители кафе и ресторанов, желающие находиться внутри помещения, должны предоставить результаты отрицательного ПЦР-теста, действительного 72 часа, или QR-код о полной вакцинации, либо подтверждение о перенесенной коронавирусной пневмонии в течение последнего полугодия. За столиком в кафе могут одновременно находиться до четырех человек, а сами столы должны отстоять на полтора метра друг от друга. Сохраняется ограничение времени работы заведений общественного питания с 23:00 до 6:00.

Возобновляется работа библиотек, фитнес-залов, бассейнов, кинотеатров и театров, цирка и других культурно-досуговых и спортивных мероприятий. Условие для их посещения - аналогичное посещению закрытых помещений кафе и ресторанов. По QR-коду также продолжат принимать постояльцев гостиницы и туристические базы.

Сохраняются ограничение на количество гостей, присутствующих на торжественном бракосочетании - до 10 человек. Приостановлена торжественная регистрация рождения ребенка, работа игровых развлекательных комнат для детей в закрытых помещениях, уточнили в пресс-службе.

Ситуация в регионе

По данным на 7 августа, в Астраханской области вакцинированы от коронавирусной инфекции 60% от числа лиц, подлежащих вакцинации - это 280 022 человека. Оба этапа иммунизации прошли 220 027 человек. За период прививочной кампании в регион поступило 286 512 доз вакцины "Спутник V", 11 588 "Спутник Лайт", 6 880 доз вакцины "Эпиваккорона" и 1 610 доз вакцины "Ковивак". В стационарах, перепрофилированных для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, проходят лечение 1 639 человек, свободным остается 21% коечного фонда. На амбулаторном лечении находится 6 482 человека.