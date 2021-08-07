Дрон спас тонущего человека в Анапе

КРАСНОДАР, 7 августа. /ТАСС/. Беспилотник впервые спас тонущего человека на пляже в Анапе. Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-службе администрации города.

"В Анапе дрон впервые спас тонущего человека. Инцидент произошел сегодня на центральном пляже курорта. Молодой человек, переоценив свои силы, заплыл далеко и начал тонуть. Тонущий был вовремя зафиксирован специальной системой мониторинга, к нему направили дрон со спасательным жилетом. Параллельно были вызваны экстренные службы", - говорится в сообщении.

Беспилотник быстро прибыл к пострадавшему и сбросил спасательный жилет, на нем мужчина продержался до прибытия катера со спасателями. У пострадавшего было также зафиксировано носовое кровотечение. На берегу ему оказали необходимую помощь - измерили давление, остановили кровь. Сейчас его здоровью ничто не угрожает.

В мае сообщалось, что в Анапе в текущем курортном сезоне испытают систему доставки дронами спасательных кругов терпящим бедствие в море. Система разработана совместно с военным технополисом "Эра" и Российской академией наук. В настоящее время на центральном пляже работают три специально оборудованные спасательные вышки "Анаспас". В будущем их число планируется увеличить.

Анапа - один из популярных курортов Краснодарского края, основного курортного региона России. В 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на пять млн человек. Причина такого снижения - пандемия и связанные с этим ограничения.