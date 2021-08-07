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В Кабардино-Балкарии в честь победы Ласицкене на Олимпиаде организуют праздничный салют

Глава КБР Казбек Коков поздравил чемпионку

НАЛЬЧИК, 7 августа. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии организуют 8 августа праздничный салют в честь победы на Олимпиаде в Токио российской прыгуньи в высоту Марии Ласицкене, спортсменка является уроженкой этого региона. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Прохладного района.

"Завтра, 8 августа 2021 года, в 21:00 на Центральной площади города Прохладного будет организован праздничный салют в честь блестящей победы Марии Ласицкене на Олимпийских играх в Токио. На мероприятии будет присутствовать глава города", - говорится в сообщении.

В субботу Ласицкене выиграла олимпийский турнир в Токио, преодолев планку на высоте 2,04 м.

С победой чемпионку поздравил глава КБР Казбек Коков. "Искренне поздравляю нашу дорогую Марию с заслуженной победой! Поздравляю жителей Прохладного, Кабардино-Балкарии и всей России! Это был долгий и сложный путь, но Маша справилась! Республика гордится тобой! Ура!" - написал он на странице в Instagram.

Ласицкене 28 лет, она является трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, что является рекордным достижением. Также в активе россиянки две победы на чемпионатах мира в помещении, золото и серебро чемпионатов Европы. В мае после возвращения в Москву из Лондона, где проходил очередной этап Бриллиантовой лиги, Ласицкене получила травму ноги на одной из тренировок, после чего длительное время восстанавливалась. 10 июля Ласицкене вернулась в прыжковый сектор, но ни разу до Олимпиады не смогла прыгнуть выше 2 м.

Теги
РоссияКабардино-БалкарияКоков, Казбек ВалерьевичXXXII летние Олимпийские игры
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