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Купальный сезон в столичном регионе продлится еще минимум 10 дней

Температура воды в Москве-реке составляет 21-22 градуса тепла

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Купальный сезон в Москве и Подмосковье продлится еще минимум до 16 августа. Температура воды в Москве-реке составляет 21-22 градуса тепла в настоящее время, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в субботу.

"Купальный сезон продолжается. Он не закончится в Москве еще даже в следующие выходные, потому что ночи теплые. Это значит, что вода днем прогревается, а ночью не остывает", - сказал он.

По словам Вильфанда, температура воды в Москве-реке в районе Коломны 21-22 градуса тепла в настоящее время. "Ситуация пока что замечательная", - заключил метеоролог.

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