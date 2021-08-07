Купальный сезон в столичном регионе продлится еще минимум 10 дней

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Купальный сезон в Москве и Подмосковье продлится еще минимум до 16 августа. Температура воды в Москве-реке составляет 21-22 градуса тепла в настоящее время, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в субботу.

"Купальный сезон продолжается. Он не закончится в Москве еще даже в следующие выходные, потому что ночи теплые. Это значит, что вода днем прогревается, а ночью не остывает", - сказал он.

По словам Вильфанда, температура воды в Москве-реке в районе Коломны 21-22 градуса тепла в настоящее время. "Ситуация пока что замечательная", - заключил метеоролог.