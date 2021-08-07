Шквалистый ветер и ливень валят деревья и рекламные щиты в Сочи

СОЧИ, 7 августа. /ТАСС/. Сильный дождь и шквалистый ветер начались в Сочи вечером, порывами ветра повалены несколько деревьев, непогода сохранится до конца выходных. По информации администрации города, в Сочи объявлено штормовое предупреждение.

В Центральном районе Сочи на тротуар и частично проезжую часть упало дерево, движение затруднено, передает корреспондент ТАСС. Как сообщают в социальных сетях, в районе Морпорта из-за сильного ветра на машину упал рекламный щит.

В пресс-службе администрации города уточнили, что до понедельника, 9 августа, на курорте прогнозируются сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым ветром с порывами до 24 м/с.

"На реках подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селевых потоков малого объема", - добавили в пресс-службе.

За лето на Сочи четвертый раз обрушивается непогода. Дважды из-за ливней на курорте происходили подтопления, пострадали десятки домов и объекты социальной инфраструктуры.