В нескольких регионах России прогнозируют аномальную жару

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Аномальная жара до 36-37 градусов прогнозируется в Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Белгородской областях в ближайшие дни. На юге России и в регионах Поволжья также ожидается сильная жара - температура будет достигать 39-40 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Белгородской областях температура ожидается на 7-8 градусов выше нормы. Будет сильная жара до 36-37 градусов. Такая жара там будет минимум до 9 августа. Если она задержится еще на пару дней, то будет уже волна тепла. На юге европейской России, в Краснодарском крае, Ставрополье, Крыму тоже прогнозируется очень жаркая погода с температурой 35-38 градусов. В Дагестане, Чечне, Ингушетии температура будет достигать 40 градусов", - рассказал он.

По словам Вильфанда, Поволжье также ожидает жаркая погода в ближайшие дни. Особенно тепло будет в Самарской области, где прогнозируется 36-38 градусов тепла. Ко вторнику до 37-39 градусов потеплеет в Оренбургской и Саратовской областях.

"Кроме Кировской области, в Поволжье везде температура выше 30 градусов прогнозируется, а в Самарской области - до 36-38 градусов, в Татарстане - до 35 градусов, в Оренбургской области - до 36 градусов, ко вторнику потеплеет до 39 градусов даже. В Саратовской области ко вторнику потеплеет до 37 градусов", - отметил он.