В ВОЗ не исключили обозначения новых штаммов коронавируса названиями созвездий

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Названия созвездий могут послужить для обозначения новых штаммов коронавируса в случае, если для этого не будет хватать греческих букв. Об этом в субботу сообщила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове в интервью газете The Daily Telegraph .

"Мы на самом деле обдумываем [вариант с] созвездиями", - сказала она, отметив, что рассматривался и вариант с именами древнегреческих богов и богинь, но от него уже отказались.

По мнению Керкхове, в будущем из-за мутаций вируса 24 букв греческого алфавита может не хватить для обозначения его новых разновидностей, представляющих интерес или вызывающих озабоченность.

Эксперт ВОЗ добавила, что решение по следующим названиям для новых штаммов вируса будет объявлено "относительно скоро". Она уточнила, что сейчас рабочая группа по эволюции вирусов и команда юристов ВОЗ дважды проверяют предложения, чтобы убедиться, что названия "никого не расстроят".

В мае ВОЗ объявила, что будет обозначать штаммы коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, буквами греческого алфавита. В организации пояснили, что новая система будет простой, а новые обозначения - легкими для произношения и запоминания. Такая необходимость возникла, поскольку новые разновидности вируса люди называли по месту, где они были обнаружены, что могло носить порочащий или дискриминационный характер. Чтобы этого избежать и облегчить общение, ВОЗ призвала национальные власти и СМИ использовать новые обозначения.