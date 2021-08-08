В Гидрометцентре заявили, что дожди помогут разогнать дым от пожаров в Иркутской области

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Очень сильные дожди и грозы прогнозируются в Иркутской области в ближайшие дни. Это позволит разогнать дым от лесных пожаров в регионе, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В большинстве районов в Иркутской области пройдет дождь, что очень хорошо, так как сейчас там большая задымленность во многих городах. Кроме того, это понизит пожароопасность", - сказал он.

По словам Вильфанда, в регионе будут наблюдаться очень сильные дожди и грозы в ближайшие дни.

В субботу количество населенных пунктов в Иркутской области, которых достиг дым от лесных пожаров, выросло до 417.