{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Гидрометцентре заявили, что дожди помогут разогнать дым от пожаров в Иркутской области

В регионе также прогнозируют грозы

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Очень сильные дожди и грозы прогнозируются в Иркутской области в ближайшие дни. Это позволит разогнать дым от лесных пожаров в регионе, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В большинстве районов в Иркутской области пройдет дождь, что очень хорошо, так как сейчас там большая задымленность во многих городах. Кроме того, это понизит пожароопасность", - сказал он.

По словам Вильфанда, в регионе будут наблюдаться очень сильные дожди и грозы в ближайшие дни.

В субботу количество населенных пунктов в Иркутской области, которых достиг дым от лесных пожаров, выросло до 417.

Теги
РоссияИркутская областьВильфанд, Роман Менделевич
МВД уточнит действия экзаменатора и будущего водителя на практическом экзамене на права
В то же время в ведомстве не видят необходимости вносить концептуальные изменений в административный регламент
МВД уточнит действия экзаменатора и будущего водителя на практическом экзамене на права
Читать полностью