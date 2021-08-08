Врачи призвали ускорить вакцинацию взрослых

"Скоро конец каникул, опять все приедут, привезут новые штаммы. Препятствия, чтобы дети могли друг друга заражать, нет: тесное общение в коллективе, дети как правило маски не носят <...>. С появлением других, более заразных, штаммов это все может увеличиваться и увеличиваться", - сказал ТАСС врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев.

Однако для того, чтобы избежать возможных вспышек заражения коронавирусом среди детей, нужно как можно быстрее вакцинировать взрослых. "Специфическая защита детей есть. Это вакцинация. Если взрослые будут привиты, и выработается иммунитет - дети не заболеют. Главное - не заразить ребенка", - отметил в беседе с ТАСС врач-инфекционист Евгений Тимаков. "Все будет зависеть от вакцинации взрослых. Вакцинированный человек может спасти в своем окружении до трех человек", - поддержал его Малышев.

Эволюция любого вируса направлена на то, чтобы научиться заражать как можно больше людей, напомнил Тимаков. Исходный штамм коронавируса и его первые мутации были такими, что не заражали детей активно. Однако статистика месячной давности говорит о том, что грудные дети в настоящее время болеют COVD-19 в 26 раз чаще, чем это было зимой в начале нынешнего года, отметил эксперт. "Так как сейчас вирус стал прикрепляться гораздо более прочнее, и нужно меньшее количество вирусных частиц, чтобы заразить человека, соответственно, меньшее количество вирусных частиц заражает детей. Сейчас нет посещения школ, поскольку в данный момент - каникулы, детские сады работают в сокращенном режиме, поэтому основные случаи заболевания - это семейные. 80% детей, начиная с грудного возраста, заражаются именно в семьях", - сказал он.

Отвечая на вопрос, при каких обстоятельствах и через какой срок вирус научится лучше обходить защиту и начнет больше заражать детей, Тимаков предположил, что вирусу для адаптации нужно будет еще минимум два года, при условии нынешних темпов мутации.