Аэропорт Нового Уренгоя планирует восстановить работу за два часа

ТАСС, 8 августа. Работа аэропорта в Новом Уренгое будет восстановлена после улучшения видимости, которое прогнозируется в ближайшие два часа. Об этом сообщается в воскресенье в Telegram-канале администрации города.

Задержка и отмена нескольких рейсов произошла в аэропорту Нового Уренгоя в субботу, 7 августа. Причиной стала ограниченная видимость.

"Фактическая погода в аэропорту Новый Уренгой - ограниченная видимость. Данные метеоусловия не позволяют производить посадку самолетов. Все рейсы на прибытие и на вылет задержаны. В ближайшие два часа прогнозируется улучшение видимости. Решение на вылет в Новый Уренгой авиакомпании будут принимать по фактической погоде", - говорится в сообщении.

По данным онлайн-табло, в Новом Уренгое задержаны рейсы различных авиакомпаний до Москвы, Уфы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Новосибирска и других городов.