Рогозин заявил, что давно выступает за расстрелы за коррупцию в ОПК

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин напомнил, что еще во времена работы в Государственной думе выступал за расстрелы за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

"Я еще когда в Думе работал, тогда еще говорил и публично заявлял, что с моей точки зрения коррупция в оборонно-промышленном комплексе должна караться расстрелом, а не посадками", - сказал Рогозин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

По словам главы Роскосмоса, коррупция в ОПК - это воровство у обороны, безопасности страны. "То есть фактически это потворство агрессору, это потворство тому, чтобы страна стала слабее физически, не могла защищать своих граждан. Поэтому мое отношение было именно такое", - подчеркнул он.