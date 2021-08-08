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Рогозин заявил, что давно выступает за расстрелы за коррупцию в ОПК

По мнению главы Роскосмоса, коррупция в ОПК - это воровство у обороны и безопасности страны
Генеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин Кирилл Кухмарь/ТАСС
Описание
Генеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин напомнил, что еще во времена работы в Государственной думе выступал за расстрелы за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

"Я еще когда в Думе работал, тогда еще говорил и публично заявлял, что с моей точки зрения коррупция в оборонно-промышленном комплексе должна караться расстрелом, а не посадками", - сказал Рогозин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

По словам главы Роскосмоса, коррупция в ОПК - это воровство у обороны, безопасности страны. "То есть фактически это потворство агрессору, это потворство тому, чтобы страна стала слабее физически, не могла защищать своих граждан. Поэтому мое отношение было именно такое", - подчеркнул он.

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Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
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