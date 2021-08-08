В префектуре Гифу впервые за лето 2021 года температура поднялась выше 40 градусов

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Температура воздуха в префектуре Гифу в центральной части страны в воскресенье прогрелась до отметки 40,2 градуса Цельсия. Об этом объявило национальное метеорологическое управление страны.

Это первый раз за лето 2021 года, когда в Японии температура поднимается выше отметки 40 градусов Цельсия. Метеорологи предупреждают местных жителей о максимальной угрозе тепловых ударов и призывают как можно меньше времени находиться на солнце, носить головные уборы и употреблять больше жидкости.