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Умерла дочь советского конструктора стратегических ракет Людмила Янгель

Ей было 80 лет
Людмила Янгель As2000/CC BY-SA 4.0/WikimediaCommons
Описание
Людмила Янгель
© As2000/CC BY-SA 4.0/WikimediaCommons

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Дочь советского конструктора ракетно-космических комплексов, академика Михаила Янгеля, ветеран ракетно-космической отрасли и труда Людмила Янгель умерла в Москве на 81-м году жизни. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в правоохранительных органах.

"7 августа умерла ветеран ракетно-космической отрасли Людмила Михайловна Янгель, ей было 80 лет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, тело женщины нашли соседи на лестничной клетке в подъезде жилого дома в 3-м Самотечном переулке, где она проживала. Точная причина смерти устанавливается.

Людмила Янгель родилась 28 сентября 1940 года в семье Михаила Янгеля, главного конструктора стратегических ракет, главы ведущего и крупнейшего научного и конструкторского ракетного центра в СССР КБ "Южное".

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