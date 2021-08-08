Число новых случаев коронавируса в России снижается третью неделю подряд

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Число выявленных на этой неделе случаев заражения коронавирусом в России вновь оказалось меньше, чем на прошлой, однако смертность обновила седьмой подряд максимум с начала пандемии, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

С 2 по 8 августа штаб сообщил о 159 073 заболевших против 162 136 неделей ранее (снижение на 1,9%). Прирост оказался минимальным с конца июня.

За семь дней штаб зарегистрировал 5 529 смертей против 5 478 за предыдущий аналогичный период. Для страны это уже седьмой подряд максимум по числу умерших за неделю.

Показатель летальности также продолжает расти - он увеличился с 2,53% в прошлое воскресенье до 2,56% в это, свидетельствуют подсчеты ТАСС.

Несмотря на снижение заболеваемости, количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, растет. За неделю оно увеличилось на 23 927 и достигло 527 362 - максимума с 22 января.

Это связано, в частности, с тем, что в последние недели сокращается число выздоравливающих: если с 26 июля по 1 августа в России вылечились 135 256 человек, то с 2 по 8 августа - 129 617. Доля вылечившихся снизилась с 89,5% до 89,3% от общего числа заразившихся.