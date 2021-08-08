Власти Карелии открыли горячую линию по ситуации с отравлением детей в поезде

ТАСС, 8 августа. Власти Республики Карелия направили в Краснодарский край, где накануне были госпитализированы дети с признаками кишечной инфекции, главного врача Петрозаводской городской детской больницы, а также открыли горячую линию в связи с инцидентом, сообщил в воскресенье глава Карелии Артур Парфенчиков.

Накануне с поезда Мурманск - Адлер с признаками кишечной инфекции в больницы Краснодарского края госпитализировали 19 детей и двух сопровождающих, которые ехали из Карелии. Сообщалось, что дети ужинали в вагоне-ресторане. В воскресенье стало известно, что число госпитализированных детей увеличилось до 87. СК возбудил дело, прокуратура проводит проверку. Как сообщал ТАСС источник в правоохранительных органах, в вагоне-ресторане поезда правоохранители обнаружили продукты с истекшим сроком годности.

"Для контроля за лечением направил в Туапсе главного врача Петрозаводской городской детской больницы Надежду Дрейзис - нашего опытного педиатра. Кроме того, по моему поручению Минздрав республики создал горячую линию для родителей. Узнать о состоянии детей и ходе лечения они могут по телефону: 8-800-201-06-57", - написал Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте".

Руководитель республики также отметил, что состояние детей удовлетворительное. "На сегодня врачи оценивают состояние каждого ребенка как удовлетворительное, тяжелых нет. Напомню, 140 ребят из Карелии направлялись на отдых в детские лагеря. Это была коммерческая группа, путевки приобретались через турфирму. Сейчас все 43 ребенка находятся под постоянным наблюдением медиков", - отметил глава республики.