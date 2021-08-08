В большинстве регионов ЦФО 9 августа ожидают высокую температуру

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха 9 августа в среднем на 3-4 градуса в большинстве регионов Центрального федерального округа (ЦФО), Так, в Белгородской, Курской, Костромской и ряде других областей ожидается до плюс 30-33 градусов. В Воронежской и Тамбовской областях воздух прогреется до плюс 35-37 градусов, сообщается в воскресенье на сайтах региональных управлений МЧС.

Метеопредупреждения о сильной жаре - до плюс 35-37 градусов, которая ожидается 9 августа, объявлены в воскресенье в Воронежской и Рязанской областях. "Днем 9 августа местами по Воронежской области ожидается опасное метеорологическое явление - сильная жара, максимальная температура воздуха - плюс 35-37 градусов", - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС со ссылкой на данные регионального гидрометцентра.

Повышение температуры воздуха до плюс 30-33 градусов в понедельник также ожидается в Белгородской, Брянской, Ивановской, Курской, Костромской, Липецкой, Тамбовской областях. Во Владимирской, Калужской, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областях воздух прогреется до плюс 27-30 градусов. "9 августа на территории области прогнозируется переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью - плюс 13-18 градусов, днем - плюс 28-33 градуса", - уточняется в сообщении на сайте ГУ МЧС по Костромской области.

Как отмечается на сайте Гидрометцентра России, 9 августа в ЦФО существенных осадков не ожидается, небольшие дожди с грозами возможны на западе округа. Ночью и утром в отдельных районах округа возможен туман.