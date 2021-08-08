Мотопробег "Ночных волков" по маршруту Москва - Сахалин - Крым завершился в Севастополе

БАЛАКЛАВА /Севастополь/, 8 августа. /ТАСС/. Мотопробег клуба "Ночные волки" по маршруту Москва - Сахалин - Крым, приуроченный к 60-летию первого полета человека в космос и составивший 26 тыс. км, завершился в Севастополе. В воскресенье байкеры торжественно передали флаг мотопробега детскому аэрокосмическому центру.

Мотопробег стартовал из Москвы 10 июня. В каждом городе, где есть отделение байк-клуба, к пробегу присоединялись новые участники. Виталий Военный, президент отделения "Ночных волков" в Красногорске Московской области, был знаменосцем в первой половине пути - вез флаг от Москвы до Сахалина, на его же мотоцикле флаг был доставлен в Балаклаву.

"Этот флаг прошел 13 тыс. км до Южно-Сахалинска и почти 13 тыс. км назад: от Южно-Сахалинска до города русских моряков Севастополя - до горы Гасфорта (где оборудована база "Ночных волков"). По пути следования мы посещали объекты "Роскосмоса": Екатеринбург, Томск, знаменитый "Красмаш" (Красноярский машиностроительный завод), мы были на плавучем космодроме в Славянке под Владивостоком", - рассказал Виталий.

По словам байкеров, самые сильные эмоции они испытали увидев запуск ракеты с космодрома "Восточный". Более того, за день до этого им разрешили на мотоциклах проехать по тоннелю, где проходит пламя при взлете ракеты.

"Россия - космическая страна, это душа мира, и она ближе всех к небесам: такие мысли рождались, когда мы мчали на космодром "Восточный", когда мы первые проехали по газоотводному каналу, по которому обычно несется только плазма, толкающая ракету в космическую бесконечность. Одно дело, когда ты слышишь или читаешь, но я стоял рядом в момент пуска ракеты, чувствовал, как дрожит земля, чувствовал энергетику от ракеты - и в этот момент мне тоже захотелось быть космонавтом. Хотя я понимаю, что, несмотря на всю романтику неба, это огромный труд, огромное упорство", - отметил президент мотоклуба Александр Хирург (Залдастанов).

На жилетках "Ночных волков" написаны названия городов, из которых они прибыли: Санкт-Петербург, Ростов, Новосибирск, Иркутск. Залдастанов признался, что "особенно не объявляли, никого не звали, но народ приехал отовсюду - значит, наверное, это действительно надо". Есть и зарубежные гости - например, Свен и Лукас из Германии. Свен мало чем выделяется в толпе байкеров: такие же бандана, расписная футболка, жилетка "Ночных волков" - он уже не первый год живет в России. Его приятель Лукас, наоборот, не похож на мотоциклистов, и на фоне их темных одежд он выделяется белой футболкой с портретом Юрия Гагарина. По словам Луккаса, он специально заранее бронировал билеты и планировал отдых в России, чтобы посмотреть на байк-шоу, но его отменили из-за пандемии, и он оказался на мероприятии, связанном с космосом, чему очень рад: эта тема ему всегда была интересна.

О сходстве космонавтов и байкеров

Участники мотопробега уверены в том, что космонавты и байкеры очень похожи.

"Многие космонавты имею мотоциклы. У нас был прямой эфир из Центра управления полетами в городе Королеве с Международной космической станцией, и Олег Новицкий, который сейчас на МКС, когда не на орбите, после восстановления после полета, активно им пользуется. Сама идея мотопробега реализована совместно с Роскосмосом, благодаря всему клубу, благодаря нашему президенту, благодаря Дмитрию Рогозину и его заместителю Сергею Демину, у которого клубное имя "Урал", поскольку он не заканчивает сезон, а ездит круглый год", - отметил Виталий.

Финалом мотопробега стала встреча байкеров на горе Гасфорта и передача флага детскому Аэрокосмическому центру Антона Шкаплерова в Балклаве.

Приглашение поучаствовать в торжественных мероприятиях получил космонавт Василий Циблиeв. Он родом из Крыма и в августе отдыхает с семьей на полуострове. "Ребята провезли флаг через всю Россию, и это уже не просто флаг - это символ, ведь такое расстояние на мотоциклах преодолеть очень тяжело, без комфорта, без возможности водичку попить в любой момент, с большим риском. Если сравнивать с полетом в космос, то общее, безусловно, риск - сев на мотоцикл, ты рискуешь, это постоянное напряжение и концентрация внимания, нельзя расслабиться, тем более что ходят ребята на скорости до 120-140 км в час. Еще общее - это патриотизм, любовь к своей стране, которой славятся "Ночные волки", - отметил Цибилиев.