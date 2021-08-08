Украинскую спортсменку вызовут в Минобороны из-за фото с россиянкой Ласицкене в Токио

КИЕВ, 8 августа. /ТАСС/. Минобороны Украины проведет беседу с легкоатлеткой Ярославой Магучих, которая получила бронзу в прыжках в высоту на Олимпийских играх в Токио, из-за фото с россиянкой Марией Ласицкене, завоевавшей золото. Об этом в воскресенье сообщила заместитель главы ведомства Анна Маляр.

Такого еще не было. Чем запомнятся Олимпийские игры в Токио

"Ярослава Магучих в настоящее время находится в Токио. Сразу после ее возвращения у меня запланирована с ней встреча. О результатах разговора сообщу", - написала Маляр в Facebook.

Замминистра напомнила, что Магучих является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины. Она призвала украинцев прекратить травлю спортсменки, дождавшись ее официальных объяснений. При этом Маляр утверждала, что неосторожное поведение спортсменов может становиться "объектом информационных спецопераций врага".

Магучих завоевала бронзовую медаль по прыжкам в высоту на Олимпиаде в Токио. Позднее в интернете появились фото, на которых украинская спортсменка позирует с российской легкоатлеткой Ласицкене, выигравшей соревнования. При этом сразу после состязаний Ласицкене позировала с флагом Олимпийского комитета России, Магучих - с флагом Украины.