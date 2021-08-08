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XXXII летние Олимпийские игры

Украинскую спортсменку вызовут в Минобороны из-за фото с россиянкой Ласицкене в Токио

Замглавы ведомства Анна Маляр напомнила, что Ярослава Магучих является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины
Мария Ласицкене и Ярослава Магучих AP Photo/David J. Phillip
Описание
Мария Ласицкене и Ярослава Магучих
© AP Photo/David J. Phillip

КИЕВ, 8 августа. /ТАСС/. Минобороны Украины проведет беседу с легкоатлеткой Ярославой Магучих, которая получила бронзу в прыжках в высоту на Олимпийских играх в Токио, из-за фото с россиянкой Марией Ласицкене, завоевавшей золото. Об этом в воскресенье сообщила заместитель главы ведомства Анна Маляр.

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"Ярослава Магучих в настоящее время находится в Токио. Сразу после ее возвращения у меня запланирована с ней встреча. О результатах разговора сообщу", - написала Маляр в Facebook.

Замминистра напомнила, что Магучих является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины. Она призвала украинцев прекратить травлю спортсменки, дождавшись ее официальных объяснений. При этом Маляр утверждала, что неосторожное поведение спортсменов может становиться "объектом информационных спецопераций врага".

Магучих завоевала бронзовую медаль по прыжкам в высоту на Олимпиаде в Токио. Позднее в интернете появились фото, на которых украинская спортсменка позирует с российской легкоатлеткой Ласицкене, выигравшей соревнования. При этом сразу после состязаний Ласицкене позировала с флагом Олимпийского комитета России, Магучих - с флагом Украины.

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УкраинаРоссияXXXII летние Олимпийские игры
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