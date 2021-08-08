В Северной Македонии посещать места общепита и массовые мероприятия смогут только привитые

ЗАГРЕБ, 8 августа. /ТАСС/. Власти Северной Македонии разработали меры, в соответствии с которыми с 16 августа посещение мест общественного питания, а также любых массовых мероприятий и торжеств будет возможным только для вакцинированных от коронавируса граждан. Об этом сообщил в воскресенье журналистам министр здравоохранения республики Венко Филипче.

По словам Филипче, речь идет о людях, привитых хотя бы одной дозой вакцины и имеющих соответствующие подтверждения. "Данные исследований показывают, что у нас имеются проблемы, когда не соблюдаются [эпидемиологические] меры, - приводит слова министра национальный телеканал "Сител". - И в момент действия соответствующих протоколов относительно закрытых помещений, которые, очевидно, также не соблюдались, мы поэтому имеем такие проблемы [возобновления роста числа заражений]".

"Факт того, что человек переболел коронавирусом, не создает иммунитет так, как вакцина", - подчеркнул Филипче, поясняя необходимость иммунизации, а также обосновывая целесообразность вводимых новых ограничительных мер.

Для иммунизации в стране используются вакцины американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, препарат британско-шведской компании AstraZeneca, вакцина китайской корпорации Sinopharm, а также прибывший недавно из Китая в количестве 500 тыс. доз препарат CoronaVac от компании Sinovac Biotech.

Число инфицированных коронавирусом нового типа в Северной Македонии достигло 157 627. За все время пандемии в республике 150 506 человек выздоровели, 5 503 пациента умерли.