Источник: Любовь Соболь покинула Россию

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией) Любовь Соболь, осужденная по двум статьям УК, покинула Россию. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Любовь Соболь улетела из России. По некоторым данным, она вылетела в Стамбул. Возможно, оттуда она переберется в какую-либо третью страну", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Соболь беспрепятственно покинула российскую территорию потому, что ее приговор не вступил в законную силу. "С одной стороны, ее приговор был оглашен, и мера пресечения с нее в виде запрета определенных действий была снята. С другой, приговор в законную силу не вступил, а значит, она ничем в момент вылета из РФ не была ограничена", - отметил источник. По словам собеседника, теперь суд по ходатайству ФСИН может ужесточить Соболь наказание, в том числе заменить его на лишение свободы.

Комментариями адвоката Соболь Владимира Воронина и ее самой ТАСС пока не располагает.

3 августа Преображенский суд Москвы признал Соболь виновной в нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции в январе этого года. Ей было назначено наказание в виде ограничения свободы в 1,5 года. Согласно решению суда в период с 22:00 до 6:00 Соболь запрещено покидать место жительства, менять место постоянного жительства без уведомления, а также посещать места проведения массовых и иных мероприятий. Ей также запрещено выезжать за пределы Москвы и области без согласия специализированного госоргана.

Ранее мировой суд приговорил ее к году исправительных работ условно за незаконное проникновение в чужую квартиру. По данным СК, 21 декабря 2020 года Соболь неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины в доме на востоке столицы, представившись сотрудником Роспотребнадзора. После двух неудавшихся попыток она ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представившись брошенной женой и заявив, что в квартире якобы находится маленький ребенок, с которым ей не позволяют общаться. Когда хозяйка открыла дверь, она оттолкнула ее, ворвалась в квартиру и обошла все помещения, снимая свои действия на телефон. Соболь искала в квартире предполагаемого сотрудника спецслужб Константина Кудрявцева. Потерпевшими по делу признаны теща Кудрявцева Галина Субботина и его жена.