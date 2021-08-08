Главный инфекционист США не исключил появления устойчивого к вакцинам штамма коронавируса

ВАШИНГТОН, 8 августа. /ТАСС/. Увеличение числа вакцинированных может предотвратить появление еще более опасных штаммов коронавируса, в противном случае не исключено возникновение нового варианта инфекции, способного обходить защиту, которую обеспечивают прививки. Такое мнение директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи выразил в пятницу в интервью газете USA Today , полная стенограмма которого была опубликована в воскресенье на сайте издания.

"Когда будет вакцинировано подавляющее большинство населения - мы не знаем, каков порог (необходимый процент вакцинированного населения), - вирус исчезнет, нам больше не придется об этом беспокоиться, по крайней мере в этой стране. Если этого не происходит, у вас будет вялотекущий уровень инфекции, который перейдет в осень, будет накладываться на грипп зимой и потом снова вернется весной", - сказал Фаучи.

"Что касается непривитых, которые говорят: "Мне все равно, я молод, здоров, даже если я заражусь, <...> статистически маловероятно, что последствия будут серьезными". Если бы вы жили в вакууме, то [такой подход] был бы хорошим. Но вы не живете в вакууме. Вы живете в обществе. Если вы становитесь средством передачи вируса от вас кому-то еще, то вы помогаете распространять вирус", - продолжил американский специалист.

"Есть твердое убеждение: вирус не может мутировать, если он не воспроизводится. Если вы позволяете вирусу свободно и на постоянной основе воспроизводиться в обществе, то он будет мутировать. Сейчас многие мутации [коронавируса] не являются релевантными в функциональном плане, но время от времени вы получаете мутации, такие как "дельта", <...> которые вызывают [появление нового] варианта [вируса]. <...> В случае с "дельтой" у нас есть вирус, который распространяется гораздо быстрее <...>. Что произойдет, если в течение месяцев и месяцев вы позволите вирусу воспроизводиться: гипотетически возможно, не гарантировано, но гипотетически возможно, что мы могли бы получить вариант, который будет ускользать от защиты, [которую дают] вакцины", - добавил Фаучи.