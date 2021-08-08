Боливия получила новую партию второго компонента "Спутника V"

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 августа. /ТАСС/. Боливия получила новую партию второго компонента российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил в воскресенье президент южноамериканской республики Луис Арсе.

Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

На эту тему

"Как и было обещано, Российский фонд прямых инвестиций передал Боливии необходимые дозы второго компонента вакцины "Спутник V". Вакцины приходят партиями и начнут применяться в течение ближайшей недели", - написал он в Twitter.

В конце июля замминистра здравоохранения Боливии Алехандра Идальго сообщила, что власти изучают возможность комбинации первого компонента российской вакцины от коронавируса "Спутник V" с препаратами других производителей.

По данным Минздрава Боливии, с начала пандемии в стране коронавирусом заразились 477 тыс. человек, умерли 17,9 тыс.