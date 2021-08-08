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Пандемия COVID-19

Эксперт: для заражения дельта-штаммом нужно в 10 раз меньшее количество частиц вируса

Глава центра "Вектор" Ринат Максютов отметил, что дельта-вариант более эффективно передается от зараженного организма к незараженному
Генеральный директор ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Ринат Максютов Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Генеральный директор ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Ринат Максютов
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Необходимое для заражения количество вирусных частиц для варианта "дельта" ниже, чем для уханьского штамма, в 10 раз, поэтому этот вариант распространяется быстрее. Об этом сообщил генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.

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"Мы показали [в ходе исследований], что количество вируса, которое необходимо для заражения животного, требуется в 10 раз меньше. Дельта-вариант более эффективно передается от зараженного организма к незараженному", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Версия коронавируса, получившая официальное название "дельта", была впервые обнаружена в Индии в октябре прошлого года. Всеиндийский институт медицинских исследований сообщил, что этот вариант вируса способен инфицировать людей даже после того, как те привились используемыми в Индии вакцинами Covaxin и Covishield. Вариант этого штамма "дельта плюс" считается еще более заразным.

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