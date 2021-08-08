Глава "Вектора" заявил, что пока нет оснований вводить массовую вакцинацию детей от ковида

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Говорить о необходимости массовой вакцинации детей и подростков от коронавируса даже после сертификации соответствующей вакцины пока безосновательно. Такое мнение выразил генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.

"Говорить о том, что даже после завершения клинических исследований необходимо переходить на массовую вакцинацию детей и подростков, я считаю, для этого нет никаких оснований. Дети в целом болеют все равно принципиально легче", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

При этом Максютов отметил, что необходимо иметь в наличии инструмент защиты детей от коронавируса. "Новые варианты коронавируса могут оказаться еще более чувствительными для детей и более опасными для них", - пояснил он.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России не планируют вводить каких-либо требований по вакцинации детей от коронавируса.

5 июня в Москве стартовали клинические исследования вакцины "Спутник V" среди детей и подростков в возрасте с 12 до 17 лет. Исследование продлится год. Третья фаза исследования пройдет в детских поликлиниках Москвы. В ней примут участие 250 человек, их набор начнется в конце лета. По результатам исследования можно будет принять решение о включении подростков в программу вакцинации от новой коронавирусной инфекции.