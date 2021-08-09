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Гинцбург считает, что коронавирус в будущем станет полностью управляемым

Будут созданы адекватные меры и средства борьбы против инфекции, которые позволят перевести ее в разряд вакциноуправляемого заболевания, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург Артем Геодакян/ТАСС
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Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Коронавирусная инфекция из-за создания эффективных средств борьбы против нее в будущем станет таким же вакциноуправляемым заболеванием, как грипп, считает директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

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"Это пройдет как грипп, в том смысле, что мы создадим адекватные меры, средства борьбы против этой инфекции и вытесним ее из разряда вновь возникающих в разряд того заболевания, которое сейчас называется вакциноуправляемое - как корь, краснуха и все прочее. Мы научимся от нее защищаться очень эффективно", - сказал он в документальном фильме "Пока живы - будем жить".

Гинцбург уверяет, что вакцинация против коронавируса может защитить человека от вируса на срок более двух лет. "В процессе эволюции выработался такой механизм, что вместо антител образуются так называемые клетки памяти. Если у вас исходно, допустим, образовалось 100 клеток памяти, то в результате того, что вы ввели вторую дозу вакцины у вас образовалось уже 10 тыс. клеток памяти. Если при однократном введении есть гарантия того, что вы будете защищены клетками памяти в течение 3-5 месяцев, то при двукратном есть гарантия, что вы будете защищены более двух лет", - отметил он.

Фильм "Пока живы - будем жить" рассказывает о пандемии коронавируса в России. В картине показаны истории тех, кто переболел и тех, кто потерял близких. Лента знакомит зрителя с врачами и учеными. Создатель фильма - московский кинорежиссер, член союза кинематографистов России Григорий Илугдин ("Альбом Евфросинии", "Диссиденты", "Соло для одиноких сов", "Реприза"). Фильм вышел 9 августа в онлайн-кинотеатре Ivi.

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