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Пандемия COVID-19

Германия изучает инициативу России по взаимному признанию сертификатов вакцинации

Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев выразил надежду, что "в конечном итоге здравый смысл возобладает над конъюнктурными и политическими мотивами" и российские сертификаты о вакцинации позволят беспрепятственно въезжать на территорию Германии

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Германия все еще рассматривает инициативу России о запуске консультаций по взаимному признанию сертификатов о вакцинации. Об этом в интервью газете "Известия" заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.

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"РФ еще весной 2021 года обратилась по дипломатическим каналам к германским партнерам с инициативой о запуске консультаций по взаимному признанию сертификатов о вакцинации на национальном уровне. Наше предложение, как сообщают коллеги, все еще "рассматривается", - сказал он.

Дипломат подчеркнул, что в вопросе взаимного признания сертификатов вакцинации, который Берлин увязывает с лицензированием российских препаратов к применению в рамках ЕС, "не должно быть места продиктованной интересами западных фармакологических компаний недобросовестной конкуренции". "Наш передовой иммуномодулирующий препарат "Спутник V", одобренный уже в 70 странах мира, - одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин, он обеспечивает высокую степень защиты от всех известных штаммов коронавируса, что подтверждено широкой палитрой независимых научных оценок и доказано на практике", - добавил он.

Нечаев выразил надежду, что "в конечном итоге здравый смысл возобладает над конъюнктурными и политическими мотивами" и российские сертификаты о вакцинации позволят беспрепятственно въезжать на территорию ФРГ.

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ГерманияРоссияПандемия COVID-19
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