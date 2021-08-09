Граждане Узбекистана чаще всего среди мигрантов ездят по Москве с поддельными правами

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Граждане Узбекистана и Таджикистана чаще всего среди всех иностранных граждан в Москве используют поддельные водительские удостоверения, нередко при этом работая в такси. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сотрудники полиции на постоянной основе ведут борьбу с поддельными водительскими удостоверениями, в том числе среди иностранцев. Граждане Узбекистана на сегодняшний день являются лидерами среди мигрантов, которые ездят по столице с фиктивными документами. На втором месте по количеству выявленных поддельных документов водители из Таджикистана", - сказал собеседник агентства. Реже фальшивые водительские права изымают у граждан Туркмении и Киргизии.

"Подобные подделки регулярно выявляют во время рейдов у таксистов, что вызывает особую тревогу, так как под угрозой находятся в таких случаях все участники дорожного движения", - добавил источник. Он пояснил, что, как правило, подделкой документов занимаются водители, либо лишенные водительских прав, либо не имеющие их вовсе.

По всем фактам подделок полиция возбуждает уголовные дела (ст. 327 УК РФ - "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов").