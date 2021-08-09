Конфискованные таможней товары предложили передавать нуждающимся россиянам

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт (ОНФ) направил в Росимущество предложение передавать нуждающимся гражданам конфискованные таможней товары, подлежащие уничтожению или не востребованные на торгах. Операторами по сбору и распределению товаров могут стать благотворительные организации, пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на письмо ОНФ на имя главы Росимущества Вадима Яковенко.

В пандемию у многодетных семей, маломобильных граждан, одиноких пенсионеров обострилась потребность в предметах первой необходимости. При этом пригодные доля использования изъятые таможней товары уничтожаются, если расходы на их транспортировку или хранение превышают стоимость самих продуктов.

В ОНФ предлагают изменить это правило и передавать конфискованные вещи благотворительным фондам, которые стали бы операторами по сбору и распределению полученных на безвозмездной основе товаров. С экономической точки зрения, это может быть оправдано тем, что некоторые благотворительные проекты обладают собственными помещениями для хранения. Также спонсоры благотворительных фондов могли бы оказывать помощь и логистическими услугами, пишет газета.

"Не секрет, бывают случаи, когда транспорт после доставки груза возвращается обратно из точки отгрузки пустым. Почему бы такому транспорту не выполнить общественно полезную работу и не взять безвозмездно на борт груз для НКО? Мы осознаем, что нет необходимости тратить лишние деньги на транспортировку товара, когда за ту же стоимость его можно приобрести", - отметили изданию в ОНФ. Там уточнили, что речь идет только о тех товарах, которые не запрещены к реализации и признаны государственной экспертизой годными. "Народный фронт готов помочь государству и НКО договориться и построить работающую систему", - заявила начальник управления проектных инициатив ОНФ Елена Мильто.

Окончательная позиция по предложению еще не согласована. Ответ на обращение ОНФ будет направлен в установленный срок, сообщили газете в Росимуществе.

Конфискованные товары, которые могут быть реализованы, передаются в Росимущество, где проводятся их оценка, экспертиза и торги, напомнили изданию в пресс-службе ФТС. Там отметили, что в первом полугодии 2021 года на учете таможенных органов находилось 7,4 тысяч конфискованных товарных партий объемом более 66,7 тысяч куб. м и стоимостью более 5,2 млрд рублей.