Производитель "Эпиваккороны" планирует завершить модернизацию производства в октябре

НОВОСИБИРСК, 9 августа. /ТАСС/. Новосибирская компания "Вектор-Биальгам", производящая вакцину от коронавируса "Эпиваккорона", ускорила модернизацию производства, в рамках которой его темпы вырастут до 10 млн доз вакцины в месяц. Как сообщил ТАСС генеральный директор "Вектор-Биальгам" Леонид Никулин, модернизация закончится в начале октября.

В марте текущего года Никулин сообщал ТАСС, что его компания планирует масштабировать производство вакцины "Эпиваккорона" с 1,5 млн доз в месяц до 10 млн доз ежемесячно к концу года.

"В конце сентября - начале октября закончится модернизация производства, выпуск увеличится до 10 млн доз в месяц. Сейчас заканчивается запуск оборудования. Никто не ожидал, что спрос настолько вырастет. И это одна из причин, почему пришлось ускорить модернизацию. Можно сказать, что этот спрос подтолкнул быстрее все делать", - сказал Никулин.

По его словам, линия по розливу вакцины в шприцы по сути готова. В сентябре планируются пуско-наладочные работы. Увеличение производственных мощностей направлено в первую очередь на обеспечение внутренних нужд России, однако к вакцине проявляли заинтересованность из-за рубежа, отметил Никулин.

Он пояснил, что в настоящее время "Эпиваккорону" производит центр "Вектор", разработавший вакцину "Вектор-Биальгам" и в июле запустивший производство вакцины "Герофарм".

"Эпиваккорона" ("эпитопная вакцина против коронавируса") - российская вакцина на основе пептидных антигенов для профилактики заболевания COVID-19 у взрослых лиц от 18 до 60 лет.