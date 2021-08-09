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Пандемия COVID-19

Китай поставил Пакистану первую партию вакцины компании Sinopharm по программе COVAX

Таким образом Пекин стремится выполнить свои обещания, касающиеся оказания помощи другим государствам в борьбе с пандемией, сообщила китайская газета Global Times

ПЕКИН, 9 августа. /ТАСС/. Фармацевтическая компания КНР Sinopharm в понедельник осуществила первую поставку вакцины от коронавируса собственного производства Пакистану через международную программу COVAX. Об этом сообщила китайская газета Global Times.

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Как уточняется на странице издания в Twitter, таким образом Пекин стремится выполнить свои обещания, касающиеся оказания помощи другим государствам в борьбе с пандемией.

На прошлой неделе председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай выделит проекту Всемирной организации здравоохранения по совместным закупкам и распространению вакцины COVAX $100 млн для предоставления иммунобиологических препаратов от коронавируса развивающимся странам. По его словам, Пекин готов тесно координировать усилия с международным сообществом, содействовать глобальному сотрудничеству в данной сфере.

Ранее в этом месяце министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что китайские предприятия поставили за рубеж уже более 750 млн доз вакцин от коронавируса.

Теги
ПакистанКитайСи ЦзиньпинВан ИПандемия COVID-19
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