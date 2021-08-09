Китай поставил Пакистану первую партию вакцины компании Sinopharm по программе COVAX

ПЕКИН, 9 августа. /ТАСС/. Фармацевтическая компания КНР Sinopharm в понедельник осуществила первую поставку вакцины от коронавируса собственного производства Пакистану через международную программу COVAX. Об этом сообщила китайская газета Global Times .

Как уточняется на странице издания в Twitter, таким образом Пекин стремится выполнить свои обещания, касающиеся оказания помощи другим государствам в борьбе с пандемией.

На прошлой неделе председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай выделит проекту Всемирной организации здравоохранения по совместным закупкам и распространению вакцины COVAX $100 млн для предоставления иммунобиологических препаратов от коронавируса развивающимся странам. По его словам, Пекин готов тесно координировать усилия с международным сообществом, содействовать глобальному сотрудничеству в данной сфере.

Ранее в этом месяце министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что китайские предприятия поставили за рубеж уже более 750 млн доз вакцин от коронавируса.