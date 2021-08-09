В Черном море на Кубани прогнозируют комфортную температуру для купания до октября

КРАСНОДАР, 9 августа. /ТАСС/. Комфортная для купания температура воды в Черном море на побережье Краснодарского края может сохраняться до начала октября. Об этом ТАСС сообщил начальник отдела мониторинга и прогнозирования ГКУ Краснодарского края "Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" Александр Колесник.

В этом году вода прогрелась до комфортных значений немного позднее, чем обычно - в конце июня. По мнению синоптиков, причиной стали сильные дожди в июне.

"Учитывая, что морская вода уже прогрелась до достаточно высоких значений и температура [воздуха] в ближайшее время не должна снижаться до пределов, оказывающих прямое влияние на понижение температуры морской воды, могу предположить, что комфортно купаться вполне можно будет вплоть до начала октября", - сказал Колесник.

Он обратил внимание, что температура воздуха - величина, которая меняется быстрее. По словам Колесника, именно этот фактор может стать препятствием для комфортного отдыха на курортах Черноморского побережья.

Кубань - один из основных туристических регионов РФ. В 2020 году общий турпоток в регион составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. Причина такого снижения - пандемия коронавируса и связанные с этим ограничения.