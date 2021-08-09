Вылет и прилет более 50 утренних авиарейсов задержали в аэропортах Сибири

НОВОСИБИРСК, 9 августа. /ТАСС/. Более 50 утренних рейсов задерживаются на вылет и прилет в аэропортах Кемерова, Новосибирска, Иркутска и Красноярска. Причиной в том числе стал туман в городах Сибири, сообщили ТАСС представители аэропортов.

Согласно онлайн-табло аэропорта Красноярска, задержан вылет порядка 20 рейсов, примерно столько же прибывающих задержано или отменено. "Аэропорт продолжает принимать и отправлять рейсы. Воздушная гавань оснащена так, что возможно совершать посадки практически в нулевой видимости, решение принимает командир воздушного судна", - сообщили ТАСС в аэропорту Красноярска.

В аэропорту Кемерова задержано прибытие трех самолетов из Москвы, Симферополя и Санкт-Петербурга. Задержка произошла из-за позднего вылета из аэропортов отправления, сообщили в справочной аэропорта. Ожидается, что самолет из московского Шереметьево прибудет в Кемерово в 10:29 (6:29 мск) с задержкой около 3,5 часа. Борт из Симферополя должен совершить посадку в 10:30 (6:30 мск), задержка составит порядка 4,5 часа. Рейс из Санкт-Петербурга приземлился с задержкой около полутора часов.

Также четыре самолета, прибывающие из Москвы и Симферополя в Иркутск, были направлены на запасные аэродромы в Улан-Удэ и Читу из-за густого тумана. Задержаны еще два рейса из Новосибирска. Кроме того, произошла задержка как минимум четырех рейсов из Иркутска: один в Москву и три в северные районы области, где наблюдается задымление из-за лесных пожаров.

Задержка вылетов семи рейсов произошла также из новосибирского аэропорта Толмачево в Читу, Талакан, Абакан, Томск, Иркутск. Вылета ожидало около 500 человек, в настоящее время все самолеты отправились в пункты назначения. Также из-за метеоусловий в Томске в Толмачево на запасной аэродром прибыл рейс с 182 пассажирами.