Более 440 тыс. жителей китайской провинции Сычуань оказались в зоне бедствия из-за ливней

ПЕКИН, 9 августа. /ТАСС/. Свыше 440 тыс. человек оказались в зоне бедствия из-за сильных дождей, обручившихся на китайскую юго-западную провинцию Сычуань. Об этом в понедельник сообщил информационный портал Sina со ссылкой на провинциальный департамент водного хозяйства.

По его данным, к настоящему времени свыше 80,7 тыс. человек были переселены в безопасные районы. Информации о погибших и пропавших без вести пока не поступало.

Сильные ливни обрушились на провинцию Сычуань 6 августа. Сильнее всего пострадали города Бачжун, Ганьцзы, Дачжоу, Лучжоу, Мяньян и Наньчун.

В воскресенье местные власти сообщили о том, что экономический ущерб от дождей превысил 250 млн юаней (свыше $38,5 млн).