В Казахстане уволили чиновника за организацию свадьбы на 400 человек во время карантина

НУР-СУЛТАН, 9 августа. /ТАСС/. Глава администрации Карагандинской области Казахстана Женис Касымбек уволил руководителя управления земельных отношений региона Калела Максутова за организацию свадьбы на 400 человек во время запрета на проведение массовых мероприятий из-за коронавируса. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба администрации Карагандинской области.

"С сегодняшнего дня руководитель управления земельных отношений Максутов Калел Мукатаевич в связи с грубейшим нарушением карантина - организацией свадебных мероприятий в разгар пандемии - уволен с занимаемой должности", - отметил Касымбек, подчеркнув, что уволенный нарушил нормы служебной этики госслужащего.

По данным пресс-службы, инцидент произошел 7 августа. "Поступило сообщение о том, что в ресторане "Ариста" проводится массовое мероприятие. На место выехала мобильная группа в составе сотрудников полиции, санэпидконтроля и акимата (администрации) Караганды. Так как возле заведения находилось много машин, а в самом ресторане пребывало около 400 человек, были вызваны дополнительные наряды полиции для оцепления территории", - говорится в сообщении.

По факту нарушения карантинного режима сотрудниками санэпидслужбы оформлен акт. Будут оштрафованы владелец развлекательного заведения и организаторы мероприятия.

Власти Казахстана из-за сложной ситуации с коронавирусом со 2 августа усилили ограничительные меры в пяти крупных городах: Нур-Султане, Алма-Ате, Шымкенте, Атырау и Караганде. В том числе введен запрет на проведение зрелищных, спортивных, семейных, памятных и иных массовых мероприятий.

Всего в Казахстане, население которого составляет 19 млн человек, с начала пандемии подтверждены 641 885 случаев инфицирования коронавирусом, 525 627 пациентов выздоровели, 6 876 человек умерли.