Пассажиры поездов рассказали, как выбирают место при покупке билета

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Сервис поездок и путешествий Tutu.ru выяснил, какие факторы пассажиры поездов считают ключевыми при выборе места. Об этом ТАСС сообщили в компании.

Решающим фактором для 27% респондентов оказалось то, какое это место - верхнее или нижнее. Почти четверть (23%) путешественников обращает внимание на заполненность мест рядом. В список самых распространенных критериев входит и направление движения - по ходу или против, это важно для 13% пассажиров поездов. Столько же опрошенных придают значение тому, где брать место в плацкарте - в купейной части или на "боковушке". Наличие розеток рядом значимо для 10% опрошенных, а расстояние до туалета - для 9% респондентов. При поездке в сидячем вагоне для 4% самый важный фактор - это наличие столика. При этом важным фактором для 1% пассажиров является расстояние до проводника.

В пресс-службе Tutu.ru рассказали, что компания создала специальный алгоритм, который может автоматически предложить лучшие места в поезде.

"Это первое подобное решение на российском рынке железнодорожных билетов. Новая функция автоматически предложит лучшие места в поезде из доступных и объяснит их преимущества", - отметили в компании.

Помимо перечисленных факторов в "Сапсанах" и "Ласточках" учитывается, например, будет ли место расположено в проходе или у окна. Для "Сапсанов" принимается в расчет расстояние до гардероба, а также в теневой или солнечной части вагона предлагается место.

Ранее Tutu.ru провел исследование, чтобы выяснить, какие направления для путешествий на поезде наиболее популярны в августе. Первые строчки рейтинга заняли маршруты из Москвы в Санкт-Петербург, Анапу и Симферополь.