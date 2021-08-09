Роспотребнадзор заявил, что ситуация с COVID-19 в Новосибирской области стабилизируется

НОВОСИБИРСК, 9 августа. /ТАСС/. Ситуация с пандемией коронавируса в Новосибирской области стабилизируется, сообщил в понедельник руководитель территориального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов.

"По сравнению с предыдущей неделей минус практически 2%. Мы вторую неделю идем с минусовыми темпами прироста. Это как бы свидетельствует о стабилизации и уменьшении эпидпроцесса на территории Новосибирской области", - сказал Щербатов на оперативном совещании в областном правительстве.

По словам министра здравоохранения региона Константина Хальзова, коечный фонд для больных COVID-19 заполнен на 64%, госпитализированы 4046 пациентов.

По данным оперативного штаба на утро 9 августа, в Новосибирской области зарегистрировано 54 495 случаев коронавируса (+196 за сутки), в том числе у 4 044 детей. 45 607 пациентов выздоровели (+39 за сутки).