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В Росстате отметили, что для участия в переписи не требуются подтверждающие документы

Информация записывается со слов респондента, подчеркнул замглавы ведомства Павел Смелов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 августа. /ТАСС/. Для участия во Всероссийской переписи населения не требуется никаких подтверждающих документов, в том числе паспортных данных, вся информация записывается со слов респондента. Об этом сообщил в понедельник замглавы Росстата Павел Смелов на круглом столе "Всероссийская перепись 2021 года: сколько нас и как мы живет. Жилищные условия - вектор на комфортную среду".

"Когда приходит переписчик, он никогда у вас не попросит никаких документов - ни удостоверения личности, ни документы на квартиру или еще что-нибудь. Вся перепись проходит по принципу "запиши со слов". То есть ни в коем случае переписчик не должен просить у вас подтверждающих документов. Если просит, это не переписчик, звоните уже в полицию", - отметил он.

Перепись не собирает персональные данные, напомнил Смелов: "Все данные изначально обезличенные. Поэтому и утекать нечему".

Замглавы Росстата также рассказал, что подразумевается под вопросом об источниках доходов. По его словам, здесь не нужно сообщать конкретные суммы, а требуется лишь указать, откуда у вас появляются деньги - зарплата, предпринимательская деятельность, пособия.

Основной этап проведения Всероссийской переписи населения запланирован на период с 15 октября по 14 ноября. В данный момент перепись проходит на труднодоступных территориях. К традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг. Также пройти перепись можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы".

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