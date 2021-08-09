В Alibaba уволили двух менеджеров из-за обвинений в изнасиловании

ПЕКИН, 9 августа. /ТАСС/. Высшее руководство китайской корпорации Alibaba уволило двух менеджеров в связи со скандалом, связанным с обвинениями в изнасиловании. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении компании.

"Данное решение принято <...> вне зависимости от того, к какому выводу придет следствие по итогам рассмотрения доказательств", - говорится в нем.

Согласно документу, увольнению подвергся подозреваемый в изнасиловании Ли Юнхэ, а также его коллега Сюй Кунь. Кроме того, дисциплинарное взыскание получила менеджер кадрового подразделения Alibaba Тун Вэньхун.

Как сообщила ранее газета China Daily, одна из работниц корпорации утверждает, что подверглась сексуальным домогательствам и изнасилованию. Она заявила, что перед этим коллега насильно напоил ее алкоголем. Полиция продолжает расследование.