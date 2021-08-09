Эксперт: бум добычи золота в ДФО приводит к массовому загрязнению рек мелкими артелями

ВЛАДИВОСТОК, 9 августа. /ТАСС/. Рост промышленной добычи рассыпного золота на Дальнем Востоке мелкими артелями приводит к неконтролируемому и массовому загрязнению водных объектов из-за нерентабельности добычи небольших объемов золота. Таким мнением с ТАСС поделился глава Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF) Петр Осипов.

"В промышленности у нас бум по развитию рассыпной золотодобычи, и это, конечно, очень серьезная проблема для водных экосистем. Идет загрязнение взвешенными веществами, несоблюдение технологий. Этим страдают многие артели, особенно небольшие, которые не сидят подолгу на одном месте, которые сложнее контролировать", - сказал собеседник агентства.

По его словам, большие месторождения вполне могли бы удовлетворить потребность страны в золоте, и нужно найти правильный баланс объема, который экологически целесообразно доставать из земли.

"Мы тут с группой экономистов провели исследование, взяли показатели работы и затрат таких артелей и просчитали окупаемость. В итоге, чтобы работать честно, соблюдая все законы, выплачивая зарплату, не нарушая технологии, платя налоги, нужно добывать от 70 до 80 кг золота. Все, кто добывает меньше, по этой схеме, просто должны где-то экономить. Это могут быть технологические процессы, это зарплата людей, это налоги, в том числе природоохранные компенсации. А потом проверки Росприроднадзора как раз у небольших предприятий выявляют нарушения, приводящие к загрязнению рек", - рассказал Осипов.

Дальний Восток является ведущим золотодобывающим регионом в России, металл добывают на Чукотке, в Якутии, в Магаданской области, в Хабаровском крае, в Амурской области и в других регионах. Горнорудные предприятия Магаданской области в 2020 году добыли более 49 тонн золота - на 6% больше показателей 2019 года. Золотодобыча занимает ключевое место в экономике Чукотки, обеспечивая 80% промышленного производства и около трети всех рабочих мест.