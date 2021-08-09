Власти Удмуртии увеличат коечный фонд из-за роста числа случаев COVID-19

ИЖЕВСК, 9 августа. /ТАСС/. Власти Удмуртии из-за роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией увеличат коечный фонд в ковид-центрах на 428 единиц - до более чем 2,6 тыс. до конца недели. Об этом в понедельник на аппаратном совещании у главы республики сообщила заместитель председателя правительства Удмуртии Эльвира Пинчук.

"Общий коечный фонд, задействованный под ковид, на сегодня составляет 2 191 койку, из них свободно 177. 8 августа были развернуты 100 коек в городской клинической больнице № 8, к концу текущей недели мы дополнительно открываем еще 428 коек. Таким образом, общее количество коек будет составлять 2 619", - сказала она.

Пинчук уточнила, что в данный момент в республике на стационарном лечении от новой коронавирусной инфекции находятся 1,5 тыс. человек, в том числе 17 детей.

По данным оперативного штаба, за сутки в республике выявили 205 новых случаев коронавирусной инфекции. 312 496 человек вакцинированы, из них 224 242 - вторым компонентом. Всего в регионе вакцинации подлежат 693 184 человек, это 60% от взрослого населения.