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Проверка пожарных машин в Хабаровском крае выявила недочеты в их состоянии

Врио губернатора Михаил Дегтярев добавил, что необходимо подготовить программу по обновлению краевого парка пожарных машин

ХАБАРОВСК, 9 августа. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае проверили автопарк региональной противопожарной службы после ДТП с гибелью пожарных, замечания к состоянию есть примерно к половине машин. Об этом сообщил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

Авария с участием пожарного автомобиля произошла в пригороде Хабаровска в районе села Воронеж-2 в начале июля. Пожарная машина ехала на вызов, на место возгорания, и врезалась в бетонное ограждение. Погибли двое пожарных, еще двое пострадали. Дегтярев поручал проверить состояние автопарка.

"Из 230 машин по 105 выявлены замечания, касающиеся техсостояния агрегатов и навесного оборудования - требуется ТО. Девять машин еще до проверки были выведены в ремонт", - написал Дегтярев.

Он добавил, что необходимо подготовить программу по обновлению краевого парка пожарных машин. "Часть средств на это мы уже заложили из тех 2 млрд рублей помощи, которые дополнительно перечислены по решению председателя правительства РФ Михаила Мишустина на социально-экономическое развитие региона. Обновление должно быть плановым и динамичным", - написал Дегтярев.

Уже до конца года автопарк пополнится 11 пожарными автоцистернами и новой автолестницей.

Ранее Хабаровский край получил средства в размере 2 млрд рублей на приоритетные социальные мероприятия. Деньги направят на расселение аварийного жилья, субсидирование авиаперелетов, благоустройство дворов и другие цели.

Теги
РоссияДегтярев, Михаил ВладимировичХабаровский край
Пандемия COVID-19
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