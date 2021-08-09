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ГИБДД Курганской области предупредила водителей о плохой видимости из-за густого тумана

Водителей призвали быть осторожными на дорогах

ТАСС, 9 августа. Густой туман опустился на территорию Курганской области. Водителей призвали быть внимательными и соблюдать меры безопасности в связи с плохой видимостью. Об этом сообщили в понедельник в отделении пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД УМВД России по региону.

"Сегодня на Курганскую область опустился густой туман. В связи с плохой видимостью на дорогах полицейские призывают жителей области проявлять особую бдительность на дорогах", - говорится в сообщении.

В ГИБДД напомнили о необходимости использования противотуманных фар, соблюдения скоростного режима, бокового интервала и дистанции между автомобилями. Водителям рекомендовали быть внимательными на пешеходных переходах и не выезжать на полосу встречного движения.

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РоссияКурганская область
Пандемия COVID-19
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