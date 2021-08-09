ГИБДД Курганской области предупредила водителей о плохой видимости из-за густого тумана

ТАСС, 9 августа. Густой туман опустился на территорию Курганской области. Водителей призвали быть внимательными и соблюдать меры безопасности в связи с плохой видимостью. Об этом сообщили в понедельник в отделении пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД УМВД России по региону.

"Сегодня на Курганскую область опустился густой туман. В связи с плохой видимостью на дорогах полицейские призывают жителей области проявлять особую бдительность на дорогах", - говорится в сообщении.

В ГИБДД напомнили о необходимости использования противотуманных фар, соблюдения скоростного режима, бокового интервала и дистанции между автомобилями. Водителям рекомендовали быть внимательными на пешеходных переходах и не выезжать на полосу встречного движения.