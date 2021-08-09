Около 10% населения Камчатки перепишут в отдаленных районах региона

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 августа. /ТАСС/. Перепись населения затронет 10% жителей Камчатского края, проживающих в отдаленных районах региона. Около 85% - жители Петропавловска-Камчатского и его окрестностей, сообщил журналистам губернатор края Владимир Солодов.

"Речь идет о численности порядка 10% нашего населения. Численность городского населения составляет около 85% общей численности населения Камчатского края", - сказал он.

Он отметил, что около 5% населения проживает в труднодоступной местности - это преимущественно жители Корякского округа, около 16 тыс. человек. Кроме того, отдаленные села есть и на юге региона. В эту местность специалистов будут доставлять воздушным транспортом либо на технике высокой проходимости. Из-за проблем с сотовой связью - практически нигде ее нет - перепись будет вестись исключительно в очной форме.

По словам Солодова, подготовка к переписи практически завершена, осталось набрать около 100 человек, которые будут работать.

"Для Камчатки, как и для всей России, это важнейшее мероприятие. Оно важно, потому что не только отвечает на вопрос о том, сколько человек живет на Камчатке, как меняется эта численность, <…> но и позволяет скорректировать, откалибровать наши действия по развитию края. Результаты переписи лягут в основу стратегии социально-экономического развития Камчатского края, которая находится на стадии разработки, я надеюсь, мы их учтем в финальной редакции нашей стратегии", - заключил Солодов.

Всероссийская перепись населения будет проходить с 1 по 31 октября 2021 года. Первые итоги Всероссийской переписи будут подведены в конце 2021 года. По мере обработки данных Росстат будет публиковать дальнейшую информацию и окончательные итоги до конца 2022 года.