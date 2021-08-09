Авиасообщение между Сахалином и Кунаширом прервано из-за погоды

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Авиарейсы между Южно-Сахалинском и Южно-Курильском (остров Кунашир Большой Курильской гряды, Сахалинская область) в понедельник отменили из-за непогоды на Курилах. Об этом сообщили ТАСС в аэропорту областного центра.

"Рейсы отменены по метеоусловиям в Южно-Курильске", - рассказали в учреждении. Информацию о количестве ожидающих пассажиров пока не уточнили. По предварительным данным, они не нуждаются в предоставлении гостиницы.

По информации аэропорта, из областной столицы в Южно-Курильск самолет должен был вылететь в 16:30 (08:30 мск). Сначала было решено перенести рейс на час, но затем его отменили. В связи с этим пассажиры из Южно-Курильска также не смогут прилететь в Южно-Сахалинск. Информация о рейсах станет известна только 10 августа после 11:00 местного времени (03:00 мск).

Ранее спасатели объявили на курильских островах Кунашир и Итуруп штормовое предупреждение в связи с прогнозируемыми на 10-11 августа ураганным ветром и сильным дождем. Однако уже сегодня в Южно-Курильске дождливо и туманно, скорость ветра достигает 10-12 м/с. Для Курильских островов такой погоды достаточно для прекращения воздушного сообщения с Сахалином. В Южно-Сахалинске также дождливая, но безветренная погода. Все рейсы на прилет и на вылет осуществляются по расписанию.