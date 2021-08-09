В Приангарье возобновили диспансеризацию и открыли детские игровые комнаты

ИРКУТСК, 9 августа. /ТАСС/. Профилактические осмотры и диспансеризацию возобновили в Иркутской области. Также разрешили открыться детским развлекательным центрам и игровым комнатам, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

"Министерство здравоохранения региона возобновляет проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации. <…> С 9 августа 2021 года отменена приостановка деятельности по предоставлению услуг детских игровых комнат и детских развлекательных центров", - говорится в сообщении.

При этом на работу игровых комнат и развлекательных центров накладывается ряд ограничений. В частности, помещения должны быть заполнены посетителями не более чем на 50% с соблюдением социальной дистанции.

По данным оперштаба на 9 августа, в Иркутской области подтвердили 89 408 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Прирост заболевших за последние сутки составил 393 человека. В больницах находятся 4 216 пациентов. Всего за время пандемии в регионе выздоровели 76 150 человек, умерли 4 066.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 5 августа на встрече с предпринимателями сообщал, что в регионе по сравнению с июлем снизилась смертность от коронавируса. В июле в отдельные дни количество смертей превышало 40 в сутки, в августе этот показатель стал приближаться к 20.