Останки 60 человек, погибших в годы войны, перезахоронили в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 августа. /ТАСС/. Останки 60 мирных граждан и военнопленных, расстрелянных фашистами в 1942-1943 годах, перезахоронили в городе Сальске Ростовской области, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"В Сальске на территории памятника "Жертвам фашизма, расстрелянным в 1942-1943 гг." состоялось торжественное перезахоронение останков мирных граждан и военнопленных, зверски убитых в годы Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении ведомства.

Как пояснили в пресс-службе, согласно представленным УФСБ России по Ростовской области рассекреченным архивным материалам, в городе Сальске в период оккупации с 31 июля 1942 года по 21 января 1943 года нацистами было совершено массовое убийство местных жителей на территории кирпичного завода, где располагался концентрационный лагерь, в том числе с советскими военнопленными. На месте карьера кирпичного завода в 1947 году был установлен деревянный памятник. "Документы из рассекреченных архивов ФСБ России позволили поисковикам обнаружить в карьере места ранее неизвестных захоронений, так называемых расстрельных ям, где массово уничтожались беззащитные и безвинные мирные жители. На сегодняшний день экспертами областного бюро судебно-медицинской экспертизы установлено, что среди найденных 60 останков 16 принадлежат женщинам, а 19 - детям в возрасте от двух до 18 лет", - добавили в ведомстве.

В церемонии перезахоронения приняли участие сотрудники следственного управления СК России по Ростовской области, представители регионального парламента, члены Союза ветеранов, руководство района и представители администрации города, а также представители и участники поискового движения России.