Эксперты: уровень океанов на Земле будет повышаться на протяжении столетий

ЖЕНЕВА, 9 августа. /ТАСС/. Уровень моря на Земле будет повышаться на протяжении столетий вследствие нагрева океанов и таяния льдов. Такой прогноз содержится в опубликованном в понедельник в Женеве докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК).

"В долгосрочном плане уровень моря продолжит повышаться от сотен лет до тысячи ввиду сохраняющегося глубокого нагрева океанов и таяния ледяного щита", - подчеркнули эксперты, пояснив, что дают такой прогноз с "высокой степенью уверенности". Что касается нынешнего столетия, то, по их словам, темпы повышения уровня океанов будут зависеть от масштабов выбросов парниковых газов, вызывающих изменение климата. К 2100 году, согласно приведенным в докладе сценариям, повышение составит от 0,28 до 1,01 м, а к 2150 году - от 0,37 до 1,88 м.

Подчеркивается, что увеличение объема парниковых газов в атмосфере "однозначно вызвано человеческой деятельностью". В 2019 году концентрация СО2 была самой высокой по меньшей мере за последние 2 млн лет.

Средняя температура на поверхности Земного шара в 2011 - 2020 годах была на 1,09 градуса Цельсия выше средних температурных показателей 1850 - 1900 годов. При этом эксперты МГЭИК не исключают, что "вклад" хозяйственной деятельности людей в этот рост составляет около 1,07 градуса. Они обращают внимание на влияние хозяйственной деятельности на изменение характера осадков, ставших более обильными в ряде районов, на сокращение площади снежного покрова в Северном полушарии и Гренландского ледяного щита. С 1970 года климатические зоны "сдвинулись в сторону полюсов на обоих полушариях", а сезоны роста растений в Северном полушарии "удлинялись с 1950 года вне тропиков в среднем на двое суток за десятилетие".

В 2081 - 2100 годах, согласно прогнозу ученых, температура на Земле будет от 1 до 1,8 градуса выше, чем в среднем в 1850 - 1900 годах - при условии крайне низкой эмиссии парниковых газов. Если же выбросы будут очень высокими, то температура на планете превысит показатели 1850 - 1900 годов на 3,3 - 5,7 градуса.

С 1950-х годов более частыми стали экстремальные погодные явления, связанные с высокой температурой, и менее частыми - те, что связаны с низкой температурой. Авторы доклада прогнозируют более быстрое повышение температуры на поверхности суши, чем на поверхности океанов. При этом потепление в Арктике будет, по их мнению, в два раза более быстрым, чем в среднем на планете. "Потепление климата приведет к усилению очень сырых и очень засушливых погодных и климатических событий и сезонов, включая наводнения и засухи", - считают ученые.

Снижение в 2020 году выбросов парниковых газов вследствие спада в хозяйственной деятельности из-за пандемии коронавируса привело к улучшению качества воздуха. Вместе с тем концентрация СО2 в атмосфере "продолжала расти".

Изменение климата

Проблема изменения климата обсуждается на мировом уровне с начала 1970-х годов. С 1988 года действует Межправительственная группа экспертов по изменению климата, основанная Всемирной метеорологической организацией и Программой ООН по окружающей среде. Ее цель - предоставлять всеобъемлющие оценки научных, технический и социально-экономических знаний об изменении климата. В 1990 году МГЭИК опубликовала первый отчет по состоянию окружающей среды, в котором был сделан вывод, что выбросы в атмосферу парниковых газов (углекислый, а также метан, закись азота, фреоны и др.) приводят к дополнительному нагреву земной поверхности и при сохранении современных темпов потепления через полвека на планете может быть достигнута температура, "которой не знало человечество". Сейчас МГЭИК готовит свой шестой отчет. Эту работу планируется завершить к сентябрю 2022 года.

В 2015 году в рамках ООН было принято Парижское соглашение по климату, в котором провозглашена цель сократить выбросы парниковых газов и не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия от доиндустриального уровня и предпринять меры для удержания потепления в пределах 1,5 градуса.