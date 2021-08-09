В красноярском природном парке просят свернуть палаточные лагеря из-за миграции медведей

КРАСНОЯРСК, 9 августа. /ТАСС/. Дирекция природного парка "Ергаки" в Красноярском крае, где с начала лета произошли уже два смертельных случая нападения медведей на людей, просит туристов и коммерческие палаточные лагеря с 15 августа свернуть свою деятельность из-за опасности массовой миграции хищных животных, говорится в сообщении администрации "Ергаков".

"На территории сложились неблагоприятные условия для ведения туристической деятельности. Мы наблюдаем массовую миграцию медведя по территории парка вследствие низкой кормовой базы и давления проходящего медведя с Восточных Саян. Сохраняется повышенная опасность нападения, в связи с этим дирекция природного парка "Ергаки" настоятельно рекомендует туристам не вставать лагерем на ночевки. Дирекция природного парка "Ергаки" просит, в том числе и коммерческие палаточные лагеря, прекратить деятельность с 15 августа 2021 года", - говорится в сообщении.

Предлагается отменить многодневные туры и осуществлять только радиальные однодневные выходы на экотропе: Висячий камень - перевал Художников, не далее.

В конце июня медведь убил в "Ергаках" 16-летнего подростка и ранил туриста. В июле другой хищник убил 42-летнего туриста из Москвы.

После нападений Минэкологии Красноярского края направило в природный парк "Ергаки" дополнительные группы инспекторов. Они будут патрулировать основные туристические маршруты и следить за безопасностью туристов, отдыхающих на заповедной территории. Принято решение ограничить доступ гостей природного парка на отдаленные территории, где отсутствуют обустроенные экологические тропы.